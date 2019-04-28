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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:20
Получается, раньше надо было поднимать вопрос.
Кто хай поднял-тому вопрос решают быстро.
Кто ждет спокойно, надеясь на компетентность-тот вопрос на потом.
Сам неделю сидел, ждал, пока вернут пропавшее - пока не попросил лично, никто ничего.
А так -за час все решилось.
Фидбэка от КЦ нет.
Офпреда нет.
Она то есть, но толку нет.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 18:58
guntherhouse777 написав:
Сам неделю сидел, ждал, пока вернут пропавшее - пока не попросил лично, никто ничего.
Кого особисто просити потрібно? Я вже замахався їх підганяти. Планую після вихідних переводити спілкування у письмову форму.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 19:33
Колеги, якщо з Ощадного закинути на В5, то можна витрачати одразу, чи чекати 2 травня треба , щоб без овера ?
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maxprofit
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Додано: Нед 28 кві, 2019 19:34
maxprofit написав:Колеги, якщо з Ощадного закинути на В5, то можна витрачати одразу, чи чекати 2 травня треба , щоб без овера ?
Одразу, воно зразу проведеться по рахунку
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Додано: Нед 28 кві, 2019 20:58
а тас в отделении меняет евро/долл по кросу?
а то их онлайн реализация смотрю затянулась
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mephala
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Додано: Пон 29 кві, 2019 04:07
Вкладчик1234 написав:
В дебетном режиме получается одна из самых интересных карт
Это какая?
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