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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2598259926002601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 166
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
33
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:09

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.

Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).

Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты

А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
Олег1964
 
Повідомлень: 106
З нами з: 03.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 2598259926002601
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