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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:09
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.
Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).
Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты
А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:57
Олег1964 написав: Вкладчик1234 написав: mephala написав:
1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.
Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).
Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты
А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
10% на остаток больше 100 грн
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:27
Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
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