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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2598259926002601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 11:09

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.

Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).

Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты

А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 14:57

  Олег1964 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.

Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).

Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты

А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.

10% на остаток больше 100 грн
Valt22
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:27

Re: ТАСКОМБАНК

Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:56

Re: ТАСКОМБАНК

stas_rst написав:Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
2-го.
Нi.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:00

  stas_rst написав:Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую


Начисленные проценты за 1-16 число прибавятся к сумме ощадного в первый рабочий день месяца.
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую. + усім, хто відповів :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:10

Re: ТАСКОМБАНК

Можно при оформлении б5, сразу заказать её с допкой пудры?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:36

mihasik можно
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-VICTOR-
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  #<1 ... 2598259926002601
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