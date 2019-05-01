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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:09
Вкладчик1234 написав: mephala написав:
1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.
Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).
Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты
А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
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Олег1964
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:57
Олег1964 написав: Вкладчик1234 написав: mephala написав:
1% на свои - сомнительно что лучшее предложение на рынке.
хотя тем кто принципиально не признает фантики то может и так.
Если брать по ставке - да.
Но из общедоступных "неспециализированных" карт - получается относительно интересно. И процент на остаток, и кешбек (даже за свои, для тех, кто не получил КЛ).
Есть конечно и варианты получше, но везде будут какие-то квесты
А какой процент на остаток, напомните пожалуйста.
10% на остаток больше 100 грн
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:27
Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
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stas_rst
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Додано: Вів 30 кві, 2019 19:56
stas_rst написав:Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
2-го.
Нi.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 20:00
stas_rst написав:
Шановні форумчани, підкажіть, коли буде нараховано відсотки по Ощадному рахунку ?
Якщо я 17-го зняв усю суму, то чи не обнулять попередні нарахування з 1-го числа ?
Дякую
Начисленные проценты за 1-16 число прибавятся к сумме ощадного в первый рабочий день месяца.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 14:10
Можно при оформлении б5, сразу заказать её с допкой пудры?
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mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 15:36
mihasik можно
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-VICTOR-
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13
-VICTOR- написав:mihasik
можно
Это жену нужно тащить или только забирать уже с ней?
Востаннє редагувалось mihasik
в Сер 01 тра, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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mihasik
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Додано: Сер 01 тра, 2019 20:27
mihasik написав:
Можно при оформлении б5, сразу заказать её с допкой пудры?
зачем сейчас допки вообще нужны?
гугл и эпл пэй решает все вопросы не вставая с дивана
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deneg net
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