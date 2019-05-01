Додано: Чет 02 тра, 2019 05:22

Что за фигней страдает банк? Истек срок действия карты, пришел в отделение менять. Диалог:

Сотрудник (С): За обмен 365 грн.

Я: По тарифам же бесплатно.

С: Нет, 365 грн.

Я: Обменять можно в любом отделении?

С: Да.



Ухожу. Звоню на горячую линию. Говорят, что обмен бесплатно и только в том отделении, где оформлял карту. При этом, если хочу получить НЕименную, то обмен на месте (если есть сами карты в наличии в отделении), если именную, то надо заказывать, будет готова через две недели.

Прихожу в отделение (не то, что в первый раз). Опять говорит, что обмен платный. Ссылаюсь на тарифы. Достает папку, находит, что бесплатно, но все равно говорит, мол, делала как-то и вроде 150 грн. была оплата. Т.е, уже другую сумму называет. Насчет отделения, где менять, говорит, что карта перевыпускается только именная, поэтому через две недели привезут в любое отделение.



Что за цирк? Напоминает старый анекдот.

Стоит мужик с плакатом "Мне все пофиг". У него спрашивают:

- И женщины пофиг?

- Пофиг.

- И деньги пофиг?

- Пофиг.

- И водка пофиг?

- Нет, водка не пофиг.

- Но у вас же на плакате написано.

- Мне пофиг, что там написано.



Так вот, такое ощущение, что банку тоже пофиг, что у него в тарифах написано. По крайней мере, сотрудникам отделений.



Есть ли среди нас те, кто уже менял карту Weekend по истечению срока действия (который на самой карте указан)? Интересуют три насущных вопроса:

1. Новую карту выдают бесплатно?

2. Можно ли получить НЕименную?

3. Можно ли обращаться за обменом в любое отделение?