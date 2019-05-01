Думаю, что вы не в курсе, о чём речь.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:30
Додано: Сер 01 тра, 2019 20:31
ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 02 тра, 2019 05:22
Замена карты Weekend по истечению срока действия
Что за фигней страдает банк? Истек срок действия карты, пришел в отделение менять. Диалог:
Сотрудник (С): За обмен 365 грн.
Я: По тарифам же бесплатно.
С: Нет, 365 грн.
Я: Обменять можно в любом отделении?
С: Да.
Ухожу. Звоню на горячую линию. Говорят, что обмен бесплатно и только в том отделении, где оформлял карту. При этом, если хочу получить НЕименную, то обмен на месте (если есть сами карты в наличии в отделении), если именную, то надо заказывать, будет готова через две недели.
Прихожу в отделение (не то, что в первый раз). Опять говорит, что обмен платный. Ссылаюсь на тарифы. Достает папку, находит, что бесплатно, но все равно говорит, мол, делала как-то и вроде 150 грн. была оплата. Т.е, уже другую сумму называет. Насчет отделения, где менять, говорит, что карта перевыпускается только именная, поэтому через две недели привезут в любое отделение.
Что за цирк? Напоминает старый анекдот.
Стоит мужик с плакатом "Мне все пофиг". У него спрашивают:
- И женщины пофиг?
- Пофиг.
- И деньги пофиг?
- Пофиг.
- И водка пофиг?
- Нет, водка не пофиг.
- Но у вас же на плакате написано.
- Мне пофиг, что там написано.
Так вот, такое ощущение, что банку тоже пофиг, что у него в тарифах написано. По крайней мере, сотрудникам отделений.
Есть ли среди нас те, кто уже менял карту Weekend по истечению срока действия (который на самой карте указан)? Интересуют три насущных вопроса:
1. Новую карту выдают бесплатно?
2. Можно ли получить НЕименную?
3. Можно ли обращаться за обменом в любое отделение?
Додано: Чет 02 тра, 2019 06:59
Доброе утро. Я получала -
заказывала новую викенд по сроку. Получала в том же отделении где и первую, бесплатно. Но новая карта именная (первая была мгновенкой) . Если не ошибаюсь тут обсуждалось на ветке, что нельзя новую получить неименную, так как они не могут привязать ее к вашему старому существующему счету.
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:19
Re: ТАСКОМБАНК
"Мое" отделение закрылось. Теперь мне не получить вику по сроку? )
Размер имеет значение.
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:22
Не Виику, но Б5 по сроку заказывала с получением в другом отделении - нормально получила
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:44
Можно получить в любом отделении, нужно токо его указать при заказе
Но на 0800 реально уговаривают получать в том отд. де карта оформлялась 1й раз
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:22
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28
Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U?
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28
В ТАСе все очень сильно зависит от отделения.
В одном вешают лапшу и карту, даже, не закажешь. В другом - все без проблем и за 5 минут. Такая тут децентрализация.
|