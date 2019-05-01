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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2599260026012602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:30

  deneg net написав:зачем сейчас допки вообще нужны?

Думаю, что вы не в курсе, о чём речь.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:31

ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:
  deneg net написав:зачем сейчас допки вообще нужны?

Думаю, что вы не в курсе, о чём речь.

И не стоит муссировать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 05:22

Замена карты Weekend по истечению срока действия

Что за фигней страдает банк? Истек срок действия карты, пришел в отделение менять. Диалог:
Сотрудник (С): За обмен 365 грн.
Я: По тарифам же бесплатно.
С: Нет, 365 грн.
Я: Обменять можно в любом отделении?
С: Да.

Ухожу. Звоню на горячую линию. Говорят, что обмен бесплатно и только в том отделении, где оформлял карту. При этом, если хочу получить НЕименную, то обмен на месте (если есть сами карты в наличии в отделении), если именную, то надо заказывать, будет готова через две недели.
Прихожу в отделение (не то, что в первый раз). Опять говорит, что обмен платный. Ссылаюсь на тарифы. Достает папку, находит, что бесплатно, но все равно говорит, мол, делала как-то и вроде 150 грн. была оплата. Т.е, уже другую сумму называет. Насчет отделения, где менять, говорит, что карта перевыпускается только именная, поэтому через две недели привезут в любое отделение.

Что за цирк? Напоминает старый анекдот.
Стоит мужик с плакатом "Мне все пофиг". У него спрашивают:
- И женщины пофиг?
- Пофиг.
- И деньги пофиг?
- Пофиг.
- И водка пофиг?
- Нет, водка не пофиг.
- Но у вас же на плакате написано.
- Мне пофиг, что там написано.

Так вот, такое ощущение, что банку тоже пофиг, что у него в тарифах написано. По крайней мере, сотрудникам отделений.

Есть ли среди нас те, кто уже менял карту Weekend по истечению срока действия (который на самой карте указан)? Интересуют три насущных вопроса:
1. Новую карту выдают бесплатно?
2. Можно ли получить НЕименную?
3. Можно ли обращаться за обменом в любое отделение?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 06:59

  candidat написав:Что за фигней страдает банк? Истек срок действия карты, пришел в отделение менять. Диалог:
Сотрудник (С): За обмен 365 грн.
Я: По тарифам же бесплатно.
С: Нет, 365 грн.
Я: Обменять можно в любом отделении?
С: Да.

Ухожу. Звоню на горячую линию. Говорят, что обмен бесплатно и только в том отделении, где оформлял карту. При этом, если хочу получить НЕименную, то обмен на месте (если есть сами карты в наличии в отделении), если именную, то надо заказывать, будет готова через две недели.
Прихожу в отделение (не то, что в первый раз). Опять говорит, что обмен платный. Ссылаюсь на тарифы. Достает папку, находит, что бесплатно, но все равно говорит, мол, делала как-то и вроде 150 грн. была оплата. Т.е, уже другую сумму называет. Насчет отделения, где менять, говорит, что карта перевыпускается только именная, поэтому через две недели привезут в любое отделение.

Что за цирк? Напоминает старый анекдот.
Стоит мужик с плакатом "Мне все пофиг". У него спрашивают:
- И женщины пофиг?
- Пофиг.
- И деньги пофиг?
- Пофиг.
- И водка пофиг?
- Нет, водка не пофиг.
- Но у вас же на плакате написано.
- Мне пофиг, что там написано.

Так вот, такое ощущение, что банку тоже пофиг, что у него в тарифах написано. По крайней мере, сотрудникам отделений.

Есть ли среди нас те, кто уже менял карту Weekend по истечению срока действия (который на самой карте указан)? Интересуют три насущных вопроса:
1. Новую карту выдают бесплатно?
2. Можно ли получить НЕименную?
3. Можно ли обращаться за обменом в любое отделение?

Доброе утро. Я получала -
заказывала новую викенд по сроку. Получала в том же отделении где и первую, бесплатно. Но новая карта именная (первая была мгновенкой) . Если не ошибаюсь тут обсуждалось на ветке, что нельзя новую получить неименную, так как они не могут привязать ее к вашему старому существующему счету.
pcust32
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:19

Re: ТАСКОМБАНК

"Мое" отделение закрылось. Теперь мне не получить вику по сроку? )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:22

  2XL написав:"Мое" отделение закрылось. Теперь мне не получить вику по сроку? )

Не Виику, но Б5 по сроку заказывала с получением в другом отделении - нормально получила
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:44

  2XL написав:"Мое" отделение закрылось. Теперь мне не получить вику по сроку? )

Можно получить в любом отделении, нужно токо его указать при заказе
Но на 0800 реально уговаривают получать в том отд. де карта оформлялась 1й раз
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:22

  candidat написав:1. Новую карту выдают бесплатно?
2. Можно ли получить НЕименную?
3. Можно ли обращаться за обменом в любое отделение?

1. Д
2. Нельзя (возможно временно)
3. В любое отделение и забирать тоже в любом отделении.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28

Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:28

В ТАСе все очень сильно зависит от отделения.
В одном вешают лапшу и карту, даже, не закажешь. В другом - все без проблем и за 5 минут. Такая тут децентрализация.
wig
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