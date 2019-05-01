RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2600260126022603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:44

  Vorlon написав:Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U? :roll:

Тоже висит. Рассчитаться не пробовал, может прокатит)
Только вышел из отделения, а новая вика уже висит в тас2ю под замком
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, необходимо ли дожидаться начисления кешбека на бонусный счет, или можно и до этого пополнить карту?
anis
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 22.11.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

Шановне товариство!
Чи реально розблокувати в ІБ Вікенд, який фізично ще не отримав, але в Т2Ю вже відображається?
V2
4
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:12

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи реально розблокувати в ІБ Вікенд, який фізично ще не отримав, але в Т2Ю вже відображається?

якщо брати по аналогії з В5 ЮСД іменною (теж з"явилась у ТАС2Ю після оформлення у відділенні), функціонувати стала тільки після активації під час отримання на руки.
Мабуть, до отримання ні.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 27.02.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:16

stas_rst
Гарячка плутається в показах.
Одна пані каже, що все ок, навіть відправила пін.
Як до діла - то картка так і є заблокована банком :roll:
V2
4
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 03.07.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 939 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:25

  V2 написав:stas_rst
Гарячка плутається в показах.
Одна пані каже, що все ок, навіть відправила пін.
Як до діла - то картка так і є заблокована банком :roll:

Чекайте фізу. Я намагався таке провернути з В5, - не вийшло. По факту отримання одразу активувалось. Оператор під час видачі активує картку у системі. Можу помилятись ...
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 138
З нами з: 27.02.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2600260126022603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sauvignon, Support BForward, Vatsyk, vollena71, Vorlon, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22496)
02.05.2019 16:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.