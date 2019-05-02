Тоже висит. Рассчитаться не пробовал, может прокатит)
Только вышел из отделения, а новая вика уже висит в тас2ю под замком
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Додано: Чет 02 тра, 2019 12:44
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, необходимо ли дожидаться начисления кешбека на бонусный счет, или можно и до этого пополнить карту?
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:59
Re: ТАСКОМБАНК
Шановне товариство!
Чи реально розблокувати в ІБ Вікенд, який фізично ще не отримав, але в Т2Ю вже відображається?
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:12
якщо брати по аналогії з В5 ЮСД іменною (теж з"явилась у ТАС2Ю після оформлення у відділенні), функціонувати стала тільки після активації під час отримання на руки.
Мабуть, до отримання ні.
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:16
stas_rst
Гарячка плутається в показах.
Одна пані каже, що все ок, навіть відправила пін.
Як до діла - то картка так і є заблокована банком
Додано: Чет 02 тра, 2019 15:25
Чекайте фізу. Я намагався таке провернути з В5, - не вийшло. По факту отримання одразу активувалось. Оператор під час видачі активує картку у системі. Можу помилятись ...
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:37
Re: ТАСКОМБАНК
С новой версией расширили коммуналку, mcc без изменений? От идеи КБО все будет хорошо, не подскажите?
Додано: Чет 02 тра, 2019 17:42
Re: ТАСКОМБАНК
Был в отделении, хотел новую Вику закончившуюся по сроку неименную и бесплатно(акционный год не прошел). Горячка это подтверждает, но объяснить отделению не смогла! Шапито какое то. Пришлось заказывать именную и приходить ещё раз.
Размер имеет значение.
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:55
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
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