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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2601260226032604>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 12:44

  Vorlon написав:Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U? :roll:

Тоже висит. Рассчитаться не пробовал, может прокатит)
Только вышел из отделения, а новая вика уже висит в тас2ю под замком
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, необходимо ли дожидаться начисления кешбека на бонусный счет, или можно и до этого пополнить карту?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

Шановне товариство!
Чи реально розблокувати в ІБ Вікенд, який фізично ще не отримав, але в Т2Ю вже відображається?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:12

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи реально розблокувати в ІБ Вікенд, який фізично ще не отримав, але в Т2Ю вже відображається?

якщо брати по аналогії з В5 ЮСД іменною (теж з"явилась у ТАС2Ю після оформлення у відділенні), функціонувати стала тільки після активації під час отримання на руки.
Мабуть, до отримання ні.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:16

stas_rst
Гарячка плутається в показах.
Одна пані каже, що все ок, навіть відправила пін.
Як до діла - то картка так і є заблокована банком :roll:
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 15:25

  V2 написав:stas_rst
Гарячка плутається в показах.
Одна пані каже, що все ок, навіть відправила пін.
Як до діла - то картка так і є заблокована банком :roll:

Чекайте фізу. Я намагався таке провернути з В5, - не вийшло. По факту отримання одразу активувалось. Оператор під час видачі активує картку у системі. Можу помилятись ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:34

Переводы/платежи в вэб версии у одного меня "не нажимаются"?
Kritik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

С новой версией расширили коммуналку, mcc без изменений? От идеи КБО все будет хорошо, не подскажите?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:42

Re: ТАСКОМБАНК

Был в отделении, хотел новую Вику закончившуюся по сроку неименную и бесплатно(акционный год не прошел). Горячка это подтверждает, но объяснить отделению не смогла! Шапито какое то. Пришлось заказывать именную и приходить ещё раз.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:55

Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5... :-(
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5%), cib(EUR 4%) WC & Сима
uaprofi
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