У меня все ок, начисляется исправно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:56
У меня все ок, начисляется исправно
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:12
Re: ТАСКОМБАНК
Всё как обычно, начисляется с задержкой 3-5 дней.
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57
Re: ТАСКОМБАНК
ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти
он тільки 18 березня закрили
+50грн !
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