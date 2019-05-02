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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:56
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
У меня все ок, начисляется исправно
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Faceless
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:12
Всё как обычно, начисляется с задержкой 3-5 дней.
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Gln_Vlrn
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57
Gln_Vlrn написав:
начисляется с задержкой 3-5 дней.
ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти
он тільки 18 березня закрили
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greenozon
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:54
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
Была такая кэшбечная пауза. Не начислялся и не выводился. После обращения починили.
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:13
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
А при оплате в смс приходит кешбек?
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