|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:56
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
У меня все ок, начисляется исправно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 24593
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1120 раз.
- Подякували: 5800 раз.
-
- Профіль
-
7
1
3
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:12
Всё как обычно, начисляется с задержкой 3-5 дней.
-
Gln_Vlrn
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 08.01.19
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57
Gln_Vlrn написав:
начисляется с задержкой 3-5 дней.
ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти
он тільки 18 березня закрили
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 4852
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:54
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
Была такая кэшбечная пауза. Не начислялся и не выводился. После обращения починили.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2996
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:13
uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
А при оплате в смс приходит кешбек?
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1842
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 01:59
anis написав: uaprofi написав:
Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5
?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5...
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
А при оплате в смс приходит кешбек?
мне по Б5 только когда эту "фишку" только прикручивали, пару дней приходили смс с надписью "кешбек" - потом их попустило... и начили приходить обычные смс (сумма, остаток, КЛ)
(кстати лучше бы они в смс прикрутили мсс код
)
но кешбек всегда начислялся исправно, за исключением пары недель в декабре, но там быстро всё пофиксили и оперативно доначислили
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2548
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 02:09
виза эксима даёт 5%
greenozon написав: Gln_Vlrn написав:
начисляется с задержкой 3-5 дней.
ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти
он тільки 18 березня закрили
на всё за исключением телефона и коммуналки - и если там вылетает один день или пару дней (которые кстати уже доначислили) то это особо картину не портит.
раньше они давали 5% и на телефон и на коммуналку - знал бы шо у Таси месяц задержки будет юзал бы Отипишку или на худой конец какой нибудь ревердс
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2548
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 04:20
uaprofi написав:
виза эксима даёт 5%
greenozon написав: Gln_Vlrn написав:
начисляется с задержкой 3-5 дней.
ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти
он тільки 18 березня закрили
на всё за исключением телефона и коммуналки - и если там вылетает один день или пару дней (которые кстати уже доначислили) то это особо картину не портит.
раньше они давали 5% и на телефон и на коммуналку - знал бы шо у Таси месяц задержки будет юзал бы Отипишку или на худой конец какой нибудь ревердс
А что у отипишки интересного?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8240
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6041 раз.
- Подякували: 2324 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|