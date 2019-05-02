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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2602260326042605>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3.1 5 167
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:56

  uaprofi написав:Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5... :-(
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?

У меня все ок, начисляется исправно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:12

Re: ТАСКОМБАНК

Всё как обычно, начисляется с задержкой 3-5 дней.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Gln_Vlrn написав:начисляется с задержкой 3-5 дней.


ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти :)
он тільки 18 березня закрили
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:54

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5... :-(
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
Была такая кэшбечная пауза. Не начислялся и не выводился. После обращения починили.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:13

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5... :-(
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
А при оплате в смс приходит кешбек?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 01:59

  anis написав:
uaprofi написав:Господа, это только у меня с начала(!) апреля НЕ начисляют кешбек по Б5?
т.е не начисляют совсем ... т.е. уже месяц без кешбека по Б5... :-(
Уже им писал на майл, звонил - последний раз сказали шо "проблема массовая"
но тут смотрю по этому вопросу - тишина...
Шо у всех порядок с кэшбеком?
А при оплате в смс приходит кешбек?


мне по Б5 только когда эту "фишку" только прикручивали, пару дней приходили смс с надписью "кешбек" - потом их попустило... и начили приходить обычные смс (сумма, остаток, КЛ)
(кстати лучше бы они в смс прикрутили мсс код)
но кешбек всегда начислялся исправно, за исключением пары недель в декабре, но там быстро всё пофиксили и оперативно доначислили
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 02:09

  greenozon написав:
  Gln_Vlrn написав:начисляется с задержкой 3-5 дней.


ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти :)
он тільки 18 березня закрили


виза эксима даёт 5% на всё за исключением телефона и коммуналки - и если там вылетает один день или пару дней (которые кстати уже доначислили) то это особо картину не портит.
раньше они давали 5% и на телефон и на коммуналку - знал бы шо у Таси месяц задержки будет юзал бы Отипишку или на худой конец какой нибудь ревердс
ТАСя (UAH 17,00%) КО-КО(USD 5,25%), cib(EUR 4%) Алла & Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 04:20

  uaprofi написав:
  greenozon написав:
  Gln_Vlrn написав:начисляется с задержкой 3-5 дней.


ЖИРР
а віза укрексіма може тижнями доначисляти :)
он тільки 18 березня закрили


виза эксима даёт 5% на всё за исключением телефона и коммуналки - и если там вылетает один день или пару дней (которые кстати уже доначислили) то это особо картину не портит.
раньше они давали 5% и на телефон и на коммуналку - знал бы шо у Таси месяц задержки будет юзал бы Отипишку или на худой конец какой нибудь ревердс

А что у отипишки интересного?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 06:16

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:виза эксима даёт 5% на всё за исключением телефона и коммуналки


до речі питання знатокам - зараз можна оКешБечуавти комунальні платежі?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:07

  greenozon написав:
  uaprofi написав:виза эксима даёт 5% на всё за исключением телефона и коммуналки


до речі питання знатокам - зараз можна оКешБечуавти комунальні платежі?

Дивне запитання...де найбільший кишмиш ...слід ставити мабуть?
ПреЗЕдент...наш слуга
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