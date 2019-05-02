Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:12
Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:31
Re: ТАСКОМБАНК
1000 оп-й в день тоже впечатляет
Думаю финмон Конкорда, ПУМБы и СБ Альфы со своим пришибленым фрод-контролллем просто на ушах стоят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:46
Ні щоб подякувати за уточнення запитання так ще і хамлять.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
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