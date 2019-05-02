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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:12

Квесторе_поверніться

нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
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greenozon
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Прыбутковый уже не оформляют, однако, старые депо продлевают.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

Лимит на P2P стал 75000 в сутки :!:

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dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

  dengon написав:Лимит на P2P стал 75000 в сутки

1000 оп-й в день тоже впечатляет
Думаю финмон Конкорда, ПУМБы и СБ Альфы со своим пришибленым фрод-контролллем просто на ушах стоят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:46

  greenozon написав:Квесторе_поверніться

нема що сказати - проходім мімо, клон квестура

Ні щоб подякувати за уточнення запитання так ще і хамлять. :oops:
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47

Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
stas_rst
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