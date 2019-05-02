Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:12
Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:31
Re: ТАСКОМБАНК
1000 оп-й в день тоже впечатляет
Думаю финмон Конкорда, ПУМБы и СБ Альфы со своим пришибленым фрод-контролллем просто на ушах стоят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:46
Ні щоб подякувати за уточнення запитання так ще і хамлять.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:05
Смотрел в 8 утра: курс был 26.76, в итоге отложил покупку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:09
захожу в банку на Григоренко 28, есть 2 кассы, работает только одна касса, постоянно очередь в кассу!!
выходит мужик и говорит что согласно внутреннему распоряжении банка стоять в очереди нельзя!!.
захожу в универсал - работает 2 кассы. Очередь бывает, но 2 кассы работает.
Жлабы.
делайте выводы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:20
В обід був 26.60. Думаю, що хтось комусь набридло на вихідних тримати руку на пульсі, тому просто задерли курс, щоб клієнти не роздеребанили валютну позицію за дні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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