RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2602260326042605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:12

Квесторе_поверніться

нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4861
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:28

Прыбутковый уже не оформляют, однако, старые депо продлевают.
demichh
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 09.12.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

Лимит на P2P стал 75000 в сутки :!:

Зображення
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

  dengon написав:Лимит на P2P стал 75000 в сутки

1000 оп-й в день тоже впечатляет
Думаю финмон Конкорда, ПУМБы и СБ Альфы со своим пришибленым фрод-контролллем просто на ушах стоят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28084
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2261 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:46

  greenozon написав:Квесторе_поверніться

нема що сказати - проходім мімо, клон квестура

Ні щоб подякувати за уточнення запитання так ще і хамлять. :oops:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28798
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47

Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 27.02.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:05

  stas_rst написав:Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...

Смотрел в 8 утра: курс был 26.76, в итоге отложил покупку
Vint
 
Повідомлень: 1131
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:09

захожу в банку на Григоренко 28, есть 2 кассы, работает только одна касса, постоянно очередь в кассу!!
выходит мужик и говорит что согласно внутреннему распоряжении банка стоять в очереди нельзя!!.

захожу в универсал - работает 2 кассы. Очередь бывает, но 2 кассы работает.

Жлабы.
делайте выводы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 563
З нами з: 22.12.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:20

  Vint написав:
  stas_rst написав:Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...

Смотрел в 8 утра: курс был 26.76, в итоге отложил покупку

В обід був 26.60. Думаю, що хтось комусь набридло на вихідних тримати руку на пульсі, тому просто задерли курс, щоб клієнти не роздеребанили валютну позицію за дні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2602260326042605
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, MASolomko, octopus, pcust32, riwalir і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70597)
03.05.2019 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.