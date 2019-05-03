Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 07:12
Квесторе_поверніться
нема що сказати - проходім мімо, клон квестура
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:31
Re: ТАСКОМБАНК
1000 оп-й в день тоже впечатляет
Думаю финмон Конкорда, ПУМБы и СБ Альфы со своим пришибленым фрод-контролллем просто на ушах стоят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:46
Ні щоб подякувати за уточнення запитання так ще і хамлять.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 16:47
Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:05
Смотрел в 8 утра: курс был 26.76, в итоге отложил покупку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:09
захожу в банку на Григоренко 28, есть 2 кассы, работает только одна касса, постоянно очередь в кассу!!
выходит мужик и говорит что согласно внутреннему распоряжении банка стоять в очереди нельзя!!.
захожу в универсал - работает 2 кассы. Очередь бывает, но 2 кассы работает.
Жлабы.
делайте выводы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: П'ят 03 тра, 2019 17:20
В обід був 26.60. Думаю, що хтось комусь набридло на вихідних тримати руку на пульсі, тому просто задерли курс, щоб клієнти не роздеребанили валютну позицію за дні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:54
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