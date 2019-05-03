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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:56

Все ж в ТАС2Ю 26.65.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3169
З нами з: 18.08.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:03

  stas_rst написав:Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...

26/65 и 29,85
reef
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 28.08.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Скинули після 18.00
Дякую
stas_rst
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Повідомлень: 141
З нами з: 27.02.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 2603260426052606
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