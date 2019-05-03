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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:56
Все ж в ТАС2Ю 26.65.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:03
stas_rst написав:
Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
26/65 и 29,85
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reef
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:45
Скинули після 18.00
Дякую
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stas_rst
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Додано: Суб 04 тра, 2019 15:07
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
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