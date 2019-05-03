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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:03
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:45
Re: ТАСКОМБАНК
Скинули після 18.00
Дякую
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:07
Re: ТАСКОМБАНК
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
Додано: Суб 04 тра, 2019 16:21
В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.
П.С. Уже больше недели в тас2ю невозможно заплатить за Волю. Ни жалобы на ГЛ, ни посты в фейсбуке проблему не решают. Обратная связь у Таси, на дне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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