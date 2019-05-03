|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:56
Все ж в ТАС2Ю 26.65.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3169
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:03
stas_rst написав:
Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...
26/65 и 29,85
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2433
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 144 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:45
Скинули після 18.00
Дякую
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 15:07
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 16:21
_PORT_UA написав:
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.
П.С. Уже больше недели в тас2ю невозможно заплатить за Волю. Ни жалобы на ГЛ, ни посты в фейсбуке проблему не решают. Обратная связь у Таси, на дне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1647
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:10
Фантом написав:
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС
На Плативку комиссия при зачислении.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4141
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 264 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:16
Фантом написав:
П.С. Уже больше недели в тас2ю невозможно заплатить за Волю. Ни жалобы на ГЛ, ни посты в фейсбуке проблему не решают. Обратная связь у Таси, на дне.
Тю... Так платите через изю. Мало того что и бесплатно и кишмиш присутствует так ещё если есть и карта фишка то и на неё ещё баллы капнут
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1927
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:24
Фантом написав: _PORT_UA написав:
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.
То есть Плативки и Б5 по факту не годятся для валютообмена? Ни в грн.,ни в валюте? Только платная Виикенд?
Если с гривневой Б5 на валютную Б5 тоже комиссии?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:30
Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 4367
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:32
_PORT_UA написав: Фантом написав: _PORT_UA написав:
Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.
То есть Плативки и Б5 по факту не годятся для валютообмена? Ни в грн.,ни в валюте? Только платная Виикенд?
Если с гривневой Б5 на валютную Б5 тоже комиссии?
У такому випадку дві В5 грн і юсд/євро і ще два ощадних рахунки - грн і юсд або євро, для виходу через касу
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|