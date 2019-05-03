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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2604260526062607>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 19:56

Все ж в ТАС2Ю 26.65.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:03

  stas_rst написав:Тазік на вихідні іде з 26.8 ЮСД / 30.0 ЕВРО
Доволі високо йде, фактично вище половини банків, представлених в Україні.
Це рідкість для Тазіка, курси, як правило, гарні ...
Або ТСЛ щось знає, або просто вирішили не відставати від валютчиків ...

26/65 и 29,85
reef
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Скинули після 18.00
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 16:21

  _PORT_UA написав:Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?

В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.

П.С. Уже больше недели в тас2ю невозможно заплатить за Волю. Ни жалобы на ГЛ, ни посты в фейсбуке проблему не решают. Обратная связь у Таси, на дне.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:10

  Фантом написав:А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС

На Плативку комиссия при зачислении.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:16

  Фантом написав:
П.С. Уже больше недели в тас2ю невозможно заплатить за Волю. Ни жалобы на ГЛ, ни посты в фейсбуке проблему не решают. Обратная связь у Таси, на дне.

Тю... Так платите через изю. Мало того что и бесплатно и кишмиш присутствует так ещё если есть и карта фишка то и на неё ещё баллы капнут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:24

  Фантом написав:
  _PORT_UA написав:Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?

В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.


То есть Плативки и Б5 по факту не годятся для валютообмена? Ни в грн.,ни в валюте? Только платная Виикенд?
Если с гривневой Б5 на валютную Б5 тоже комиссии?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:30

Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:32

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA написав:
  Фантом написав:
  _PORT_UA написав:Какие сейчас способы покупки валюты в приложения без конвертации? Какие карты нужны?

В идеале одна. Викенд.
Но она платная.
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС, или такие же Б5 с отключёнными страховками. Ну и для Б5 желательно ощадные депозиты.


То есть Плативки и Б5 по факту не годятся для валютообмена? Ни в грн.,ни в валюте? Только платная Виикенд?
Если с гривневой Б5 на валютную Б5 тоже комиссии?
У такому випадку дві В5 грн і юсд/євро і ще два ощадних рахунки - грн і юсд або євро, для виходу через касу
stas_rst
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