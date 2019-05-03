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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2604260526062607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:33

  mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?

Угу, нуна тапнуть по карте.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:34

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
В теории да, там есть на каждой карте состояние СМС
Но показывает оно часто что угодно -то вкл, то выкл. При том, что состояние не меняю и сообщения приходят

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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:48

Re: ТАСКОМБАНК

GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:51

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
Да, это одно и то же
Faceless
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  #<1 ... 2604260526062607
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