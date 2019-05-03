Угу, нуна тапнуть по карте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:33
Угу, нуна тапнуть по карте.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:34
Re: ТАСКОМБАНК
В теории да, там есть на каждой карте состояние СМС
Но показывает оно часто что угодно -то вкл, то выкл. При том, что состояние не меняю и сообщения приходят
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:48
Re: ТАСКОМБАНК
GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:51
Re: ТАСКОМБАНК
Да, это одно и то же
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