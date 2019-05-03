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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 17:33
mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
Угу, нуна тапнуть по карте.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:34
mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
В теории да, там есть на каждой карте состояние СМС
Но показывает оно часто что угодно -то вкл, то выкл. При том, что состояние не меняю и сообщения приходят
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:48
GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
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mephala
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Додано: Суб 04 тра, 2019 17:51
mephala написав:GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
Да, это одно и то же
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Faceless
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:16
wig написав: Фантом написав:
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС
На Плативку комиссия при зачислении.
При валютообмене нету.
П.С. Повторюсь для представителя.
Нафиг Вы платите за представительство, если на вопросы форумчан не отвечаете?
Волю оплатить нет возможности больше недели. Даша Пироженко молчит, её волнуют проплаты по цифралам, нах никому не сдавшиеся. Решайте проблему.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:33
Фантом написав:
При валютообмене нету.
wig написав: Фантом написав:
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС
На Плативку комиссия при зачислении.
Звідки у Вас така інфа ? При зарахуванні нецільових коштів комісія 0,5% (можу помилятись у розмірі, тарифи далеко
)
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stas_rst
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:36
stas_rst написав: Фантом написав:
При валютообмене нету.
wig написав:
На Плативку комиссия при зачислении.
Звідки у Вас така інфа ? При зарахуванні нецільових коштів комісія 0,5% (можу помилятись у розмірі, тарифи далеко
)
Та уже несколько дней как. Сегодня менял лично. Никаких дополнительных комиссий.
Востаннє редагувалось Фантом
в Суб 04 тра, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:38
Фантом написав: wig написав: Фантом написав:
А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС
На Плативку комиссия при зачислении.
При валютообмене нету.
П.С. Повторюсь для представителя.
Нафиг Вы платите за представительство, если на вопросы форумчан не отвечаете?
Волю оплатить нет возможности больше недели. Даша Пироженко молчит, её волнуют проплаты по цифралам, нах никому не сдавшиеся. Решайте проблему.
Есть комиссия при валютообмене на Плативку. Тарифы не делают исключения для зачисления валюты, он не в списке целевых бесплатных зачислений. Если ранее комиссию не брало, это лишь недоработка банка (ошибка), и как бы ещё задним числом не списали
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Faceless
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:40
Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:45
Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
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Faceless
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