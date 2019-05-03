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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2605260626072608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:33

  mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?

Угу, нуна тапнуть по карте.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:34

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:Фантом
в тас2ю возможно проверить смс включено или выключено?
В теории да, там есть на каждой карте состояние СМС
Но показывает оно часто что угодно -то вкл, то выкл. При том, что состояние не меняю и сообщения приходят

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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:48

Re: ТАСКОМБАНК

GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 17:51

Re: ТАСКОМБАНК

mephala написав:GSM-банкинг это и есть смс информирование?
а то больше ничего нет похожего.
Да, это одно и то же
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:16

  wig написав:
  Фантом написав:А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС

На Плативку комиссия при зачислении.

При валютообмене нету.

П.С. Повторюсь для представителя.
Нафиг Вы платите за представительство, если на вопросы форумчан не отвечаете?
Волю оплатить нет возможности больше недели. Даша Пироженко молчит, её волнуют проплаты по цифралам, нах никому не сдавшиеся. Решайте проблему.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:33

  Фантом написав:
  wig написав:
  Фантом написав:А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС

На Плативку комиссия при зачислении.

При валютообмене нету.

Звідки у Вас така інфа ? При зарахуванні нецільових коштів комісія 0,5% (можу помилятись у розмірі, тарифи далеко :) )
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:36

  stas_rst написав:
  Фантом написав:
  wig написав:На Плативку комиссия при зачислении.

При валютообмене нету.

Звідки у Вас така інфа ? При зарахуванні нецільових коштів комісія 0,5% (можу помилятись у розмірі, тарифи далеко :) )


Та уже несколько дней как. Сегодня менял лично. Никаких дополнительных комиссий.
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 04 тра, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:38

Re: ТАСКОМБАНК

Фантом написав:
  wig написав:
  Фантом написав:А так или Плативки грн, дол, евро с отключёнными СМС

На Плативку комиссия при зачислении.

При валютообмене нету.

П.С. Повторюсь для представителя.
Нафиг Вы платите за представительство, если на вопросы форумчан не отвечаете?
Волю оплатить нет возможности больше недели. Даша Пироженко молчит, её волнуют проплаты по цифралам, нах никому не сдавшиеся. Решайте проблему.
Есть комиссия при валютообмене на Плативку. Тарифы не делают исключения для зачисления валюты, он не в списке целевых бесплатных зачислений. Если ранее комиссию не брало, это лишь недоработка банка (ошибка), и как бы ещё задним числом не списали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:40

Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:45

Re: ТАСКОМБАНК

Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
Faceless
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