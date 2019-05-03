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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 19:53
Faceless написав:
Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:03
Фантом написав:
Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:07
clientage написав: Фантом написав:
Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася
Да ничего они там не говорят. Просто вернули валютообмен к первоначальному виду.
Там вобще тяжело получить ответ на свой вопрос. Но хоть не банят как в секте Моно.
Востаннє редагувалось Фантом
в Суб 04 тра, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:08
Фантом написав: Faceless написав:
Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
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Faceless
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11
Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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