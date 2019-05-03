Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
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Додано: Суб 04 тра, 2019 19:53
Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:03
Re: ТАСКОМБАНК
А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:07
Да ничего они там не говорят. Просто вернули валютообмен к первоначальному виду.
Там вобще тяжело получить ответ на свой вопрос. Но хоть не банят как в секте Моно.
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 04 тра, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:08
Re: ТАСКОМБАНК
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 04 тра, 2019 21:00
ок, завтра спробую з Платівкою
є у цьому декілька недоліків:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
(з Ощадного - без проблем, знімав пару тижнів тому на ура немалу суму при виводі з валютної В5)
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