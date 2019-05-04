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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2605260626072608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 19:53

  Faceless написав:
Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят


Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.

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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

  Фантом написав:Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.

А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:07

  clientage написав:
  Фантом написав:Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.

А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася :wink: :wink:


Да ничего они там не говорят. Просто вернули валютообмен к первоначальному виду.
Там вобще тяжело получить ответ на свой вопрос. Но хоть не банят как в секте Моно. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Фантом в Суб 04 тра, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Фантом написав:
  Faceless написав:
Фантом написав:Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию?
Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят


Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.

Зображення

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Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11

  Faceless написав:Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?


Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 21:00

ок, завтра спробую з Платівкою
є у цьому декілька недоліків:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
(з Ощадного - без проблем, знімав пару тижнів тому на ура немалу суму при виводі з валютної В5)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 22:20

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
  stas_rst написав:- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка

Звідки ці сумніви? Платівка задумувалась як картка під депозит. Зняття без комісії у касі - це основна ідея цього продукту.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2019 23:09

  klug написав:
  stas_rst написав:- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
  stas_rst написав:- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка

Звідки ці сумніви? Платівка задумувалась як картка під депозит. Зняття без комісії у касі - це основна ідея цього продукту.

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aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 00:40

  Фантом написав:
  Faceless написав:Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?


Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 00:45

  stas_rst написав:ок, завтра спробую з Платівкою
є у цьому декілька недоліків:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
(з Ощадного - без проблем, знімав пару тижнів тому на ура немалу суму при виводі з валютної В5)
комиссии при снятии наличных долларов с плативки в кассе нет. снимал на прошлой неделе.
логан1919
 
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