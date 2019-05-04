ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 тра, 2019 19:53
Faceless написав: Фантом написав: Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию? Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:03
Фантом написав:
Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:07
clientage написав: Фантом написав:
Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
А шо на Мордокниге говорят по этому поводу?
Кадато там просили Дарью вернуть валютообмен к целевым средствам.
Мож реально Таська одумалася
Да ничего они там не говорят. Просто вернули валютообмен к первоначальному виду.
Там вобще тяжело получить ответ на свой вопрос. Но хоть не банят как в секте Моно.
Востаннє редагувалось
Фантом
в Суб 04 тра, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:08
Фантом написав: Faceless написав: Фантом написав: Faceless Лично для вас доллар поменяю. Найдёте комиссию? Через пару минут выложу скриншоты.
Это лишь недоработка банка, которая исчезнет в любой момент
Делать исключение в тарифах не хотят
Эта "недоработка" уже исчезала. Потом, к чести Таскомбанка, валютообмен причислили к целевым пополнениям. И на Плативку валюта при обмене в тас2ю заходит без комиссии.
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Faceless
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Додано: Суб 04 тра, 2019 20:11
Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Суб 04 тра, 2019 21:00
ок, завтра спробую з Платівкою
є у цьому декілька недоліків: - наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном - не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка (з Ощадного - без проблем, знімав пару тижнів тому на ура немалу суму при виводі з валютної В5)
stas_rst
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Додано: Суб 04 тра, 2019 22:20
stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
stas_rst написав:
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
Звідки ці сумніви? Платівка задумувалась як картка під депозит. Зняття без комісії у касі - це основна ідея цього продукту.
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klug
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Додано: Суб 04 тра, 2019 23:09
klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
stas_rst написав:
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
Звідки ці сумніви? Платівка задумувалась як картка під депозит. Зняття без комісії у касі - це основна ідея цього продукту.
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aleksmih
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Додано: Нед 05 тра, 2019 00:40
Фантом написав: Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
логан1919
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Додано: Нед 05 тра, 2019 00:45
stas_rst написав:
ок, завтра спробую з Платівкою
є у цьому декілька недоліків:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
- не зовсім впевнений щодо безкоміса при знятті готівкового долара з доларової платівки у касі Тазіка
(з Ощадного - без проблем, знімав пару тижнів тому на ура немалу суму при виводі з валютної В5)
комиссии при снятии наличных долларов с плативки в кассе нет. снимал на прошлой неделе.
логан1919
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