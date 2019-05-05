Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49
логан1919 написав: Фантом написав: Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.