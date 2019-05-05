логан1919 написав:a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09
Re: ТАСКОМБАНК
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Поясніть, де і за що КБ ?
Моя думка - % за конвертацію
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