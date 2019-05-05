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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2606260726082609 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 168 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 35 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 168 Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49 логан1919 написав: Фантом написав: Faceless написав: Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.

Давто они тарифы поменяли? Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.Давто они тарифы поменяли?



Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали. Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали. a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов.. a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..

В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно. В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1656 З нами з: 18.05.16 Подякував: 231 раз. Подякували: 191 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09 Re: ТАСКОМБАНК klug написав: stas_rst написав: - наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном - наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки! Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!

Так, програма десь дала збій.

Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:

В5 валютна юсд

Платівка валютна юсд

Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування

Невідоме:

Поясніть, де і за що нарахують КБ ?

Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки Так, програма десь дала збій.Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:В5 валютна юсдПлатівка валютна юсдРозрахунки за кордоном у валюті країни перебуванняНевідоме:Поясніть, де і за що нарахують КБ ?Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки stas_rst

Повідомлень: 148 З нами з: 27.02.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 09:35 stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав: - наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном - наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки! Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!

Так, програма десь дала збій.

Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:

В5 валютна юсд

Платівка валютна юсд

Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування

Невідоме:

Поясніть, де і за що нарахують КБ ?

Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки Так, програма десь дала збій.Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:В5 валютна юсдПлатівка валютна юсдРозрахунки за кордоном у валюті країни перебуванняНевідоме:Поясніть, де і за що нарахують КБ ?Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки

Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD Flamingo

Повідомлень: 1928 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2606260726082609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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