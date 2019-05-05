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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2606260726082609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49

  логан1919 написав:
  Фантом написав:
  Faceless написав:Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?


Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..

В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  stas_rst написав:- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!

Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 09:35

  stas_rst написав:
klug написав:
  stas_rst написав:- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!

Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки

Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 11:16

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:
klug написав:
  stas_rst написав:- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном

Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки

Flamingo написав: Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD

Дякую вкотре за лаконічну і точну відповідь.
Я неправильно сформулював думку власну.
А от про КБ на платівці і В5 за свої не чув.
Десь пропустив мимо.
Дякую !
stas_rst
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  #<1 ... 2606260726082609
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