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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49
логан1919 написав: Фантом написав: Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09
klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
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stas_rst
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:35
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
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Flamingo
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Додано: Нед 05 тра, 2019 11:16
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Flamingo написав: Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
Дякую вкотре за лаконічну і точну відповідь.
Я неправильно сформулював думку власну.
А от про КБ на платівці і В5 за свої не чув.
Десь пропустив мимо.
Дякую !
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stas_rst
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