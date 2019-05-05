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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49
логан1919 написав: Фантом написав: Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09
klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
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stas_rst
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:35
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
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Flamingo
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Додано: Нед 05 тра, 2019 11:16
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Flamingo написав: Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
Дякую вкотре за лаконічну і точну відповідь.
Я неправильно сформулював думку власну.
А от про КБ на платівці і В5 за свої не чув.
Десь пропустив мимо.
Дякую !
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stas_rst
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:04
Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
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Ferlakur
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:11
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено
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Faceless
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:17
Faceless написав:
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Ждёоомс отзывов по факту получения
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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