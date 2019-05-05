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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 05:49
логан1919 написав: Фантом написав: Faceless написав:
Когда ранее спрашивал насчёт планов причисления валютообмена к целевым, ответили категорическим нет.
Давто они тарифы поменяли?
Точно не скажу, но примерно дней десять. До этого 0,5% снимали.
a вы теперь попробуйте продать этот доллар, с зачислением на гривневую плативку. с меня в прошлом месяце 5 грн комиса содрало при обмене нескольких центов..
В этом направлении валюту не менял. Если так, беру свои слова обратно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 05 тра, 2019 07:09
klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
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stas_rst
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Додано: Нед 05 тра, 2019 09:35
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Що??? Кешбек (хоч і мізерний) - це не комісія, а навпаки!
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
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Flamingo
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Додано: Нед 05 тра, 2019 11:16
stas_rst написав: klug написав: stas_rst написав:
- наявна комісія при розрахунках доларовою Платівкою (і В5 у т.ч.) у доларах за кордоном
Так, програма десь дала збій.
Ще раз для себе і Вас мої умови задачі:
В5 валютна юсд
Платівка валютна юсд
Розрахунки за кордоном у валюті країни перебування
Невідоме:
Поясніть, де і за що нарахують КБ ?
Моя думка - існує % за конвертацію місцевої валюти в валюту картки
Flamingo написав: Стас людей сбивает с толку тот факт что вы сначала пишете о расчётах долларовой картой в ДОЛЛАРАХ за границей, а потом пишете о расчётах в местной валюте. В первом случае конверта не будет, а будет только кэшбек и по Б5 и по пластинке (правда небольшой). Во втором случае кэшбек тоже будет но будет и 3% за конверт, что естественно нивелирует возможность использования данных карт при платежах если валюта расчёта не USD
Дякую вкотре за лаконічну і точну відповідь.
Я неправильно сформулював думку власну.
А от про КБ на платівці і В5 за свої не чув.
Десь пропустив мимо.
Дякую !
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stas_rst
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:04
Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
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Ferlakur
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:11
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено
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Faceless
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:17
Faceless написав:
Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Это значит только то, что там и написано. Это блокировка, которая может быть снята, если, например, будет возврат. Списание будет чуть позже. Вместе с кешбеком и всем чем положено
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Ждёоомс отзывов по факту получения
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clientage
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:27
clientage написав:
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Тоже есть такое опасение. Ликпей же вроде на карту продавца деньги переводит?
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Ferlakur
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:48
Ferlakur написав: clientage написав:
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Тоже есть такое опасение. Ликпей же вроде на карту продавца деньги переводит?
Переводит, но тут шото другое сработало. Ждёмс
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clientage
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Додано: Нед 05 тра, 2019 16:56
Ferlakur написав: clientage написав:
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Тоже есть такое опасение. Ликпей же вроде на карту продавца деньги переводит?
Ликпей работает как нормальный эквайринг, не как п2п, если вы на это намекаете.
Да,такая блокировка может выступать как защита покупателя, так как она бесплатна. Единственное, есть ограничения на срок такой блокировали, иначе бы у нас их массово использовали
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Faceless
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