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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:13
Поддерживаю. Скорей всего- эквайринг. Оплачиваю несколько лет через Ликпей (перехожу с оф.сайта) услуги интернет провайдера. Оплата проходит как перевод на карту с № 5168- НО, МСС код 4816. Кэшбэк 5%
Одержувач: LIQPAY*Lelnet
MCC одержувача: 4816
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:18
Re: ТАСКОМБАНК
Шото типа. Сумма блокируется, то есть недоступна для других списаний, но по факту остаётся на счету, никто ничего не получил и ни с кого ничего не списалось.
Вы с таким механизмом стыкаетесь каждый раз например при получении лукапа - вам блокируют минимальную сумму, но обычно блокировку тут же снимают.
Могут так же делать если нужна залоговая сумма - тогда блокировку снимают после того, как убедяться, что залог уже не нужен
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