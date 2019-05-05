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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 17:05
мож шото типа "отложенная оплата"?
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v57
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:13
Faceless написав: Ferlakur написав: clientage написав:
А мож это так проявляется т.н. "защита покупки"? Т.е. пока клиент покупку реально не получит, то гроши со шота и не спишутся. Причем часто подобное списание проходит уже как р2р-перевод, а не оплата покупки
Тоже есть такое опасение. Ликпей же вроде на карту продавца деньги переводит?
Ликпей работает как нормальный эквайринг, не как п2п, если вы на это намекаете.
Да,такая блокировка может выступать как защита покупателя, так как она бесплатна. Единственное, есть ограничения на срок такой блокировали, иначе бы у нас их массово использовали
Поддерживаю. Скорей всего- эквайринг. Оплачиваю несколько лет через Ликпей (перехожу с оф.сайта) услуги интернет провайдера. Оплата проходит как перевод на карту с № 5168- НО,
МСС код 4816. Кэшбэк 5%
Одержувач: LIQPAY*Lelnet
MCC одержувача: 4816
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lel
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Додано: Нед 05 тра, 2019 17:18
v57 написав:мож шото типа "отложенная оплата"?
Шото типа. Сумма блокируется, то есть недоступна для других списаний, но по факту остаётся на счету, никто ничего не получил и ни с кого ничего не списалось.
Вы с таким механизмом стыкаетесь каждый раз например при получении лукапа - вам блокируют минимальную сумму, но обычно блокировку тут же снимают.
Могут так же делать если нужна залоговая сумма - тогда блокировку снимают после того, как убедяться, что залог уже не нужен
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Faceless
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Додано: Нед 05 тра, 2019 18:46
Ferlakur написав:
Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:
1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH
Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..
Получите товар - так и спишут сразу.
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curiousobro
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Додано: Нед 05 тра, 2019 18:57
Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
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Ferlakur
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:14
ТАСКОМБАНК
Ferlakur написав:
Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:14
Ferlakur написав:Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
Сталкивался, но не помню, на розетке или где. Чуть позже списали и все
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Faceless
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:17
Ferlakur написав:Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
Сталкивался, но лень разбираться (тк всё равно забираю самовывозом в выходные по дороге): последнюю покупку делал 22.04.19 при оплате виикой пришла только смс о блокировке, вторая СМС о списании не пришла, в тас2ю - "операція купівлі в ТСМ" проводится (отображается кириллицей) той же датой, что и блокировка из смс, отдельной операции нет, т.е. полная каша, с кешбеком непонятно без выписки
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:19
Ferlakur написав:
Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
Из практики и говорю.
Розетка как то во время акции с халявной доставкой не могла 2 недели отправить товар. Все это время блок висел.
После забора из новой почты вечером списали на следующий день.
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curiousobro
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Додано: Нед 05 тра, 2019 19:31
curiousobro написав: Ferlakur написав:
Ну то есть всё из области гипотез, на практике никто с таким при оплате на Розетке еще не сталкивался?
Из практики и говорю.
Розетка как то во время акции с халявной доставкой не могла 2 недели отправить товар. Все это время блок висел.
После забора из новой почты вечером списали на следующий день.
О, щас как раз такая же акция, бесплатная доставка...
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Ferlakur
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