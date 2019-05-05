Кеш-бек таки дивний ...
За рахунок власних коштів усюди 1% ... 2% тільки за кредит.ліміт
Щодо Кб по валютних картах при розрахунку за кордоном - НЕ ЗНАЙШОВ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 21:37
Кеш-бек таки дивний ...
За рахунок власних коштів усюди 1% ... 2% тільки за кредит.ліміт
Щодо Кб по валютних картах при розрахунку за кордоном - НЕ ЗНАЙШОВ
Додано: Нед 05 тра, 2019 22:12
lel [/quote]
Поддерживаю. Скорей всего- эквайринг. Оплачиваю несколько лет через Ликпей (перехожу с оф.сайта) услуги интернет провайдера. Оплата проходит как перевод на карту с № 5168- НО, МСС код 4816. Кэшбэк 5%
Одержувач: LIQPAY*Lelnet
MCC одержувача: 4816[/quote]
По какой карте кешбек 5%, если МСС код 4816?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
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