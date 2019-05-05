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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2608260926102611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 21:37

Кеш-бек таки дивний ...
За рахунок власних коштів усюди 1% ... 2% тільки за кредит.ліміт
Щодо Кб по валютних картах при розрахунку за кордоном - НЕ ЗНАЙШОВ
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:12

lel [/quote]
Поддерживаю. Скорей всего- эквайринг. Оплачиваю несколько лет через Ликпей (перехожу с оф.сайта) услуги интернет провайдера. Оплата проходит как перевод на карту с № 5168- НО, :!: МСС код 4816. Кэшбэк 5%
Одержувач: LIQPAY*Lelnet
MCC одержувача: 4816[/quote]
По какой карте кешбек 5%, если МСС код 4816?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2019 22:28

Re: ТАСКОМБАНК

  акет написав:По какой карте кешбек 5%, если МСС код 4816?
Думаю билявка-онлайн от Идеи
Flamingo
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