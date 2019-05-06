Кеш-бек таки дивний ...
За рахунок власних коштів усюди 1% ... 2% тільки за кредит.ліміт
Щодо Кб по валютних картах при розрахунку за кордоном - НЕ ЗНАЙШОВ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 тра, 2019 21:37
Кеш-бек таки дивний ...
За рахунок власних коштів усюди 1% ... 2% тільки за кредит.ліміт
Щодо Кб по валютних картах при розрахунку за кордоном - НЕ ЗНАЙШОВ
Додано: Нед 05 тра, 2019 22:12
lel [/quote]
Поддерживаю. Скорей всего- эквайринг. Оплачиваю несколько лет через Ликпей (перехожу с оф.сайта) услуги интернет провайдера. Оплата проходит как перевод на карту с № 5168- НО, МСС код 4816. Кэшбэк 5%
Одержувач: LIQPAY*Lelnet
MCC одержувача: 4816[/quote]
По какой карте кешбек 5%, если МСС код 4816?
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
Додано: Нед 05 тра, 2019 22:28
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 06 тра, 2019 07:46
Re: ТАСКОМБАНК
Да. И грейс бесплатный до 30 дней.
А где дают за телеком услуги больше?
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:21
Re: ТАСКОМБАНК
Оформил Б5 с кредит.лимитом,сделал покупки. Смс со снятием и суммой кешбека пришло. Но где его смотреть в Тас2ю? В раздел Бонусы? Так там ничего нет.
Просветитель пожалуйста.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:38
Re: ТАСКОМБАНК
VanKiss, после оплаты прошло 3 банк/дня?
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:14
Сегодня закончился очередной валютный депозит (годовой). Опять полтора доллара процентов не доплатили. Мелочь, а противно... Ни один банк больше не позволяет себе так мелочь по карманам тырить, как ТАС.
Все эти сказки про ежедневные округления я знаю, но почему у других банков совпадает всегда с тем, что должно быть, а у этого - никогда не совпадает?
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:21
В выписке по депозиту видны ежедневные начисления, причем даже "округления" не теряются, "потерянные" копейки/центы выплачиваются в первый же день, когда накопленные округления превысят копейку/цент.
Сделайте выписку и посмотрите, просуммируйте, чтобы было понятно когда и куда делись те 1,5 доллара
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:42
ОК, поиграюсь вечером, сейчас не до этого.
|