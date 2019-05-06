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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2609261026112612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48

  Искатель написав:Сегодня закончился очередной валютный депозит (годовой). Опять полтора доллара процентов не доплатили. Мелочь, а противно... Ни один банк больше не позволяет себе так мелочь по карманам тырить, как ТАС.
Все эти сказки про ежедневные округления я знаю, но почему у других банков совпадает всегда с тем, что должно быть, а у этого - никогда не совпадает?

Есть ещё один такой банк Пумб. Истории обеих банков про ежедневные округления на самом деле "сказки про серого бычка". Все реально лечится (естественно при желании банка) коректирующими проводками. Ссылки банков на собственную учетную политику где это не предусмотрено считаю банальным не желанием банка исполнять условия депо договора, поскольку в нем предусмотрено сумма и ставка и ничего не сказано о согласии вкладчиков получать меньше процентов из-за не совершенства банковских процессов. Но из-за того что суммы небольшие и никто в суд из-за 1,5 $ не пойдёт - воз и ныне там :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:56

  Vorlon написав:Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U? :roll:


Прикольно еще что на этих картах показывает разные суммы к погашению на 27.05.
Aps
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  #<1 ... 2609261026112612
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