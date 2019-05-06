Искатель написав:Сегодня закончился очередной валютный депозит (годовой). Опять полтора доллара процентов не доплатили. Мелочь, а противно... Ни один банк больше не позволяет себе так мелочь по карманам тырить, как ТАС.
Все эти сказки про ежедневные округления я знаю, но почему у других банков совпадает всегда с тем, что должно быть, а у этого - никогда не совпадает?
Есть ещё один такой банк Пумб. Истории обеих банков про ежедневные округления на самом деле "сказки про серого бычка". Все реально лечится (естественно при желании банка) коректирующими проводками. Ссылки банков на собственную учетную политику где это не предусмотрено считаю банальным не желанием банка исполнять условия депо договора, поскольку в нем предусмотрено сумма и ставка и ничего не сказано о согласии вкладчиков получать меньше процентов из-за не совершенства банковских процессов. Но из-за того что суммы небольшие и никто в суд из-за 1,5 $ не пойдёт - воз и ныне там