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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:48

  Искатель написав:Сегодня закончился очередной валютный депозит (годовой). Опять полтора доллара процентов не доплатили. Мелочь, а противно... Ни один банк больше не позволяет себе так мелочь по карманам тырить, как ТАС.
Все эти сказки про ежедневные округления я знаю, но почему у других банков совпадает всегда с тем, что должно быть, а у этого - никогда не совпадает?

Есть ещё один такой банк Пумб. Истории обеих банков про ежедневные округления на самом деле "сказки про серого бычка". Все реально лечится (естественно при желании банка) коректирующими проводками. Ссылки банков на собственную учетную политику где это не предусмотрено считаю банальным не желанием банка исполнять условия депо договора, поскольку в нем предусмотрено сумма и ставка и ничего не сказано о согласии вкладчиков получать меньше процентов из-за не совершенства банковских процессов. Но из-за того что суммы небольшие и никто в суд из-за 1,5 $ не пойдёт - воз и ныне там :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:56

  Vorlon написав:Кстати, труп апрельской WC только у одного меня до сих пор виден в TAS2U? :roll:


Прикольно еще что на этих картах показывает разные суммы к погашению на 27.05.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Сделайте выписку

Затролили. Це ж так просто і зручно робити у такому прогресивному банку, який так турбується про своїх клієнтів (іронія)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:19

  MASolomko написав:VanKiss, после оплаты прошло 3 банк/дня?

Нет. Я так понял это необходимое условие? В таком случае 3банк.дня будет только 11го.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:27

  klug написав:
  Faceless написав:Сделайте выписку

Затролили. Це ж так просто і зручно робити у такому прогресивному банку, який так турбується про своїх клієнтів (іронія)

Ні, це лиш спосіб виявити, хто дійсно правий
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 13:51

Re: ТАСКОМБАНК

  VanKiss написав:Я так понял это необходимое условие?
В этом банке да. Кешбек фактически начисляют после проводки, которая зачастую проходит на протяжении 3 дней.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:04

  Faceless написав:
  klug написав:
  Faceless написав:Сделайте выписку

Затролили. Це ж так просто і зручно робити у такому прогресивному банку, який так турбується про своїх клієнтів (іронія)

Ні, це лиш спосіб виявити, хто дійсно правий


В смысле - кто прав? Вы о чем?
Проценты по депозиту без пополнения и снятия считаются по формуле:
P = S*% *N/365*0,805,
где P - сумма выплаченных процентов;
S - сумма самого депозита;
% - процентная ставка по депозиту в частях единицы;
N - количество дней, которые депозит пролежал (при этом первый и последний дни не учитываются);
0,805 - коэффициент, учитывающий снятие подоходного и военного сбора.

КАК ЕЩЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ ПРОЦЕНТЫ?!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:06

ежедневно считаются округление
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:24

  v57 написав:ежедневно считаются округление

Где это написано в договоре? Договор заключается на определённую сумму под определённый % и на определённый срок. Все это существенные условия договора. Банк при этом может начислять проценты хоть ежеминутно - это его право и личное дело, но это никак не должно влиять именно на условия депозитного договора по полной выплате предусмотренных %. Если же банк выплачивает меньшую сумму % чем по договору - это нарушение условий договора. И частота начисления % внутри самого банка при этом за отмазку не катит
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 06 тра, 2019 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:28

ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
v57
 
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