v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
Как они крутят, я понимаю. Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ). С каждого по 1,5 доллара - так и набежит. Просто это жульничество чистой воды.
v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
Как они крутят, я понимаю. Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ). С каждого по 1,5 доллара - так и набежит. Просто это жульничество чистой воды.
2.12. Проценти на Вклад нараховуються щодня від дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з Рахунку за інших підстав. Утримання податку проводитися Банком автоматично при кожному нарахуванні відсотків, у момент нарахування і за рахунок нарахованих відсотків. У разі, якщо робочому дню передують небанківські дні, нарахування процентів та утримання податків здійснюється за період, включаючи таки небанківські дні. Нараховані відсотки округлюються до двох знаків після коми
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v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
Как они крутят, я понимаю. Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ). С каждого по 1,5 доллара - так и набежит. Просто это жульничество чистой воды.
2.12. Проценти на Вклад нараховуються щодня від дня, наступного за днем надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з Рахунку за інших підстав. Утримання податку проводитися Банком автоматично при кожному нарахуванні відсотків, у момент нарахування і за рахунок нарахованих відсотків. У разі, якщо робочому дню передують небанківські дні, нарахування процентів та утримання податків здійснюється за період, включаючи таки небанківські дні. Нараховані відсотки округлюються до двох знаків після коми
Я ж не спорю: они это оформили на уровне своих внутренних распоряжений. Вот только округление все время в их пользу... Ладно, чего уж там. У классика это называется "мелочь по карманам тырить".
v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
Как они крутят, я понимаю. Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ). С каждого по 1,5 доллара - так и набежит. Просто это жульничество чистой воды.
В Коко сейчас % по дол. хороший и считают % тоже хорошо
Искатель написав:Я ж не спорю: они это оформили на уровне своих внутренних распоряжений. Вот только округление все время в их пользу... Ладно, чего уж там. У классика это называется "мелочь по карманам тырить".
У меня бывает и в + округление
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Нет, в ТАСе сумма округлений накапливается и выплачивается как только наберется более 1 копейки/цента, наблюдаю часто по своим столбикам
Искатель написав:В смысле - кто прав? Вы о чем? Проценты по депозиту без пополнения и снятия считаются по формуле: P = S*% *N/365*0,805, где P - сумма выплаченных процентов; S - сумма самого депозита; % - процентная ставка по депозиту в частях единицы; N - количество дней, которые депозит пролежал (при этом первый и последний дни не учитываются); 0,805 - коэффициент, учитывающий снятие подоходного и военного сбора.