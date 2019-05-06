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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:28

ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:45

  v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо

Как они крутят, я понимаю.
Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ).
С каждого по 1,5 доллара - так и набежит.
Просто это жульничество чистой воды.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:53

  Искатель написав:
  v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо

Как они крутят, я понимаю.
Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ).
С каждого по 1,5 доллара - так и набежит.
Просто это жульничество чистой воды.

В ДКБО прописано, так что не жульничество
2.12. Проценти на Вклад нараховуються щодня від дня, наступного за днем
надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з
Рахунку за інших підстав. Утримання податку проводитися Банком автоматично при
кожному нарахуванні відсотків, у момент нарахування і за рахунок нарахованих
відсотків. У разі, якщо робочому дню передують небанківські дні, нарахування
процентів та утримання податків здійснюється за період, включаючи таки
небанківські дні. Нараховані відсотки округлюються до двох знаків після коми
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 14:59

  vollena71 написав:
  Искатель написав:
  v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо

Как они крутят, я понимаю.
Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ).
С каждого по 1,5 доллара - так и набежит.
Просто это жульничество чистой воды.

В ДКБО прописано, так что не жульничество
2.12. Проценти на Вклад нараховуються щодня від дня, наступного за днем
надходження Вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з
Рахунку за інших підстав. Утримання податку проводитися Банком автоматично при
кожному нарахуванні відсотків, у момент нарахування і за рахунок нарахованих
відсотків. У разі, якщо робочому дню передують небанківські дні, нарахування
процентів та утримання податків здійснюється за період, включаючи таки
небанківські дні. Нараховані відсотки округлюються до двох знаків після коми


Я ж не спорю: они это оформили на уровне своих внутренних распоряжений. Вот только округление все время в их пользу...
Ладно, чего уж там.
У классика это называется "мелочь по карманам тырить".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:03

  Искатель написав:
  v57 написав:ну вопрос был как еще, а не насколько это справедливо

Как они крутят, я понимаю.
Ну так можно вообще ежечасно начислять проценты, там округление еще круче выйдет. Но ведь так никто не считает. Это как Моно кешбэк всегда округляет по формуле ОКРУГЛВНИЗ ( ).
С каждого по 1,5 доллара - так и набежит.
Просто это жульничество чистой воды.

В Коко сейчас % по дол. хороший и считают % тоже хорошо
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:04

  Искатель написав:Я ж не спорю: они это оформили на уровне своих внутренних распоряжений. Вот только округление все время в их пользу...
Ладно, чего уж там.
У классика это называется "мелочь по карманам тырить".

У меня бывает и в + округление :wink:
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:20

Re: ТАСКОМБАНК

  v57 написав:ежедневно считаются округление

Нет, в ТАСе сумма округлений накапливается и выплачивается как только наберется более 1 копейки/цента, наблюдаю часто по своим столбикам
  Искатель написав:В смысле - кто прав? Вы о чем?
Проценты по депозиту без пополнения и снятия считаются по формуле:
P = S*% *N/365*0,805,
где P - сумма выплаченных процентов;
S - сумма самого депозита;
% - процентная ставка по депозиту в частях единицы;
N - количество дней, которые депозит пролежал (при этом первый и последний дни не учитываются);
0,805 - коэффициент, учитывающий снятие подоходного и военного сбора.

Кстати не всегда база 365
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Просто это жульничество чистой воды.


інакше не заробиш
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:41

  Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:

1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH

Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..

У меня таже история, только с $ на амазоне. Ходил в отделение писал заяву. Товар уже приехал,а КБ не начислили)
mihasik
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