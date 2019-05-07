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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:44

Re: ТАСКОМБАНК

У всех тормозит ТАС2у, или только у меня?
reef
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 28.08.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 153 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:03

  логан1919 написав:Господа, а какой комис будет при покупке валюты в тас2ю за кредитные средства с В5?

4.9%+15грн - это за снятие кредитных средств
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 19
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Подякував: 64 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:19

Re: ТАСКОМБАНК

У кого-то работает пополенение депо в TAS2U сегодня, не смог пополнить ни с карты таса, ни с карты другого банка?
antey718
 
Повідомлень: 247
З нами з: 03.08.13
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:33

antey718
Похоже, это избирательная проблема. У меня утром всё ходило отлично.
Amid
 
Повідомлень: 998
З нами з: 12.06.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:04

  Amid написав:antey718
Похоже, это избирательная проблема. У меня утром всё ходило отлично.


Да похоже починили, уже и у меня работает.
antey718
 
Повідомлень: 247
З нами з: 03.08.13
Подякував: 7 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56

Кто-то платил Пудрой (допкой) в левых точках? В СМС что будет про кэшбек? Нули или ничего, или ещё как-то?
Vorlon
 
Повідомлень: 6816
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:03

  Vorlon написав:Кто-то платил Пудрой (допкой) в левых точках? В СМС что будет про кэшбек? Нули или ничего, или ещё как-то?

Кешбек будет, но потом делают сторно...так что по факту кешбека нету в левых точках
isen
 
Повідомлень: 350
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
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