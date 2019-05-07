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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:44
У всех тормозит ТАС2у, или только у меня?
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reef
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:03
логан1919 написав:
Господа, а какой комис будет при покупке валюты в тас2ю за кредитные средства с В5?
4.9%+15грн - это за снятие кредитных средств
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Gln_Vlrn
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:19
У кого-то работает пополенение депо в TAS2U сегодня, не смог пополнить ни с карты таса, ни с карты другого банка?
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antey718
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:33
antey718
Похоже, это избирательная проблема. У меня утром всё ходило отлично.
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Amid
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:04
Amid написав:antey718
Похоже, это избирательная проблема. У меня утром всё ходило отлично.
Да похоже починили, уже и у меня работает.
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antey718
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:56
Кто-то платил Пудрой (допкой) в левых точках? В СМС что будет про кэшбек? Нули или ничего, или ещё как-то?
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Vorlon
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:03
Vorlon написав:
Кто-то платил Пудрой (допкой) в левых точках? В СМС что будет про кэшбек? Нули или ничего, или ещё как-то?
Кешбек будет, но потом делают сторно...так что по факту кешбека нету в левых точках
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isen
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:11
isen
Так в СМС что будет? Как понять, что ты расплатился в левой точке, кроме как звонком на горячую линию для проверки MCC?
Если по Пудре будет 1% или 2% кэшбека в СМС - точка левая, я правильно понял? А если 3% или 5%, то всё точно хорошо?
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Vorlon
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:22
Vorlon написав:isen
Так в СМС что будет? Как понять, что ты расплатился в левой точке, кроме как звонком на горячую линию для проверки MCC?
Если по Пудре будет 1% или 2% кэшбека в СМС - точка левая, я правильно понял? А если 3% или 5%, то всё точно хорошо?
у меня пудра не допка, в смс 1, 2,3 и 5%, но по факту вылачивают тока 3 и 5%, так что при оплате пудрой в сильпо кешбека не будет
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isen
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Додано: Сер 08 тра, 2019 12:43
До какого времени нужно пополнить карту через ПТКС,чтобы деньги провелись сегодняшним числом?
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VanKiss
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