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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:49
Долар по 26,35 дають...
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 08 тра, 2019 13:51
Додано: Сер 08 тра, 2019 13:59
Чого зависла? На шо кидали і яким макаром?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:05
Квесторе_поверніться
та ні на шо
налік завис в дорозі
а його ще треба завести на картки ТАС
тому й трохи уже цейтнот МБ таки лізе вгору ...
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:08
Stas_rst, зрозумів. Думав СЕП чи П2П десь стопорить.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24
Re: ТАСКОМБАНК
ТАС налом уже 26.45
От фігня ...
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:36
Сегодня вроде провелось по счету (в списке операций пишет кириллицей
"Операція купівлі в торгово-сервісній мережі PB_LP_MISCELLAN/I0130J2T Rozetka",
хотя посылку еще не получил.
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