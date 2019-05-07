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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
35
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:49

Долар по 26,35 дають...
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:51

  Квесторе_поверніться написав:Долар по 26,35 дають...

зараз піде відкат ... міжбанк поліз вверх ...
сумно, бо гривня зависла в дорозі до вечора ... от непруха дрібна ...
stas_rst
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Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:59

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долар по 26,35 дають...

зараз піде відкат ... міжбанк поліз вверх ...
сумно, бо гривня зависла в дорозі до вечора ... от непруха дрібна ...

Чого зависла? На шо кидали і яким макаром?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:05

Квесторе_поверніться
та ні на шо :)
налік завис в дорозі :)
а його ще треба завести на картки ТАС :(
тому й трохи уже цейтнот :) МБ таки лізе вгору ...
stas_rst
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Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:08

Stas_rst, зрозумів. Думав СЕП чи П2П десь стопорить.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:24

Re: ТАСКОМБАНК

ТАС налом уже 26.45
От фігня ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:36

  Ferlakur написав:Сделал покупку на Розетке, пришло такое смс:

1 429.00 UAH ZABLOKOVANO LIQPAY*TOV ROZETKA. U *3786 05/05/19, 16:49:6 ZALYSHOK 0.08 UAH 0.00 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 0.00 UAH

Раньше при покупке в интернете никакого "zablokovano" не было, писало сразу KUPIVLYA и сумму кешбека. А тут шо, кешбека не будет? Или будет после списания? Или с ликпеем свои приколы?..


Сегодня вроде провелось по счету (в списке операций пишет кириллицей
"Операція купівлі в торгово-сервісній мережі PB_LP_MISCELLAN/I0130J2T Rozetka",
хотя посылку еще не получил.
Ferlakur
 
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